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Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti

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#Resmi Gazete#Vize Muafiyeti #Cumhurbaşkanlığı Kararı
Resmi Gazetede yayımlandı 6 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 02:38

ABD, Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı ülkelerinin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlandı. Söz konusu kararın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince alındığı belirtildi.

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#Resmi Gazete#Vize Muafiyeti #Cumhurbaşkanlığı Kararı

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