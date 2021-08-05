Resen soruşturma ne demek? Resen ne anlama geliyor?

Resen, kimseye danışılmadan yani bağımsız olarak anlamına gelmektedir. Resen sözcüğünün kullanımı, Türk Medeni Kanununun düzenlenmesinden sonra yaygınlaşmıştır. Bu sözcük Osmanlının son dönemlerindeki çeşitli kanunlarda da yer almaktaydı.

Resen kelimesi bu anlamıyla kanunlarda, mahkeme raporlarında ve benzeri belgelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Anayasanın çeşitli maddelerinde ve kamuya yansıyan başsavcılık kararlarında bu terime rastlamak mümkün.



Hukuk alanında resen kelimesinden birçok başka terim türetilmiştir. Örneğin resen atama, resen tescil gibi kavramlar bulunmaktadır.

RESEN SORUŞTURMA



Hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir terim olan resen soruşturmada, hakimler kamu davalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır.

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