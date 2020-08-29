Remziye Yoldaş cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor

Olay, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi 584 Sokak'ta dün akşam yaşandı. İddialara göre, bir kız çocuk annesi Remziye Yoldaş, 9 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra, sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir süre önce firar eden eşi Veysi Yoldaş tarafından takibe alındı. Remziye Yoldaş'ın annesinin evinde kaldığını tespit eden Veysi Yoldaş, pompalı tüfek alarak, sokakta beklemeye başladı. Yoldaş, sokakta yürüyen eşinin karşısına çıkıp, pompalı tüfekle ile 4 el ateş etti. Yoldaş kaçarken, ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Remziye Yoldaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 GÜN ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da cezaevi firarisi eşi Veysi Yoldaş (31), tarafından dün akşam sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen bir kız çocuğu annesi Remziye Yoldaş'ın (29), 4 gün önce boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Kardeşi Mustafa Tura, ablasının 4 gün önce boşanma davası açtıktan sonra eşinin öfkelenip, saldırıda bulunduğunu söyledi.

6 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Remziye Yoldaş’ın 22 Ağustos günü, polis merkezine giderek, eşi Veysi Yoldaş'ın kendisini telefonla arayarak, ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Kadına, ‘çağrı üzerine koruma’ uygulamasına karar verildiği, Veysi Yoldaş’ın firari olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı bildirildi. 'Çağrı üzerine koruma' uygulamasında, tehlike altındaki kişinin çağrısı ile polisin kişiyi korumaya gittiği belirtildi. Remziye Yoldaş'ın olay öncesi polise bir çağrısı olup olmadığı öğrenilemedi.

FİRAR ETTİKTEN SONRA TEHDİT ETMEYE BAŞLAMIŞ

Remziye Yoldaş'ın kardeşi Mustafa Tura (22), ablasının Veysi Yoldaş'tan 10 gündür tehditler aldığını ifade ederek, tehditlerin ardından 4 gün önce boşanma davası açtığını söyledi. Tura, "Bu adam açık cezaevinde firar ettikten sonra ablamı tehdit etmeye başladı. 'Geleceksin kaçacaksın' gibi söylemlerde bulunmuş. Ablam da 'Seni 8-9 yıldır beklemişim cezanı bitir' demiş. O da cezasının 11 ay kaldığını söyledi. Ablam bizim eve sığındı. Babama anlattı. Daha sonra Veysi kuzenleriyle tehditlerini sürdürdü. Kuzenleri, babamın marketine gelerek konuştu. Ablamın Veysi'ye verilmesini istediler. Biz de onun firari olduğundan dolayı bu taleplerini kabul etmedik. Ablam da onu kabul etmedi. 4 gün önce boşanma davası açtı. Davayı açtığı gibi daha da ateşlenmeye başladı. Tehditler daha çok çoğaldı" dedi.

'KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN'

Ablası Remziye'nin babasına ait marketten evine gittiği sırada Veysi Yoldaş tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Tura, "Evdeyken silah sesleri geldi. Koştuğumuz gibi zaten kaçmıştı. Öncesinde de silah kabzasıyla başına vurmuş. Sesler çok geliyordu. Kadın cinayetleri son bulsun. Cezaevinden firar etmiş. Nasıl kaçmış ? Biz bunu kabul etmiyoruz. Kardeşim diyordu bu beni öldürecek" diye konuştu"