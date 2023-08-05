Rekortmen dalışçımız Şahika Ercümen... "3 dakikaya 20 yılımı verdim"

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MİLLİ sporcu Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda, 3 dakika 14 saniyede 100 metreye dalarak yeni rekorun sahibi oldu. Milli sporcu, Türkiye serbest dalış tarihinde kadınlar ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu unvanını da elde etti.

Ercümen, "Bu, ülkemizin 100'üncü yılında da olduğu için çok daha anlamlı benim adıma. Bir dalgıcın 100 metreyi geçmek her zaman hedefidir. Bunu başaran ilk Türk olarak tarihe geçmek çok özel ve anlamlı” dedi.

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3 dakika 14 saniyede 100 metreye dalarak Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen , bu başarısıyla Türkiye serbest dalış tarihinde 100 metreye inen ilk Türk sporcu da oldu.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

2 senedir 3 dakikalık Dalış için hazırlandığını ifade eden Ercümen, “Bu 3 dakikalık dalış için aslında 20 sene emek verdim diyebiliriz. Açıkçası çok uzun yıllardır bu sporu yapsam da maddi ve manevi bir yıpranmışlık var. Geçen sene aslında 'Acaba biraz ara mı versem?' diye düşündüm. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir Cumhuriyet kadını olarak kendimi sorumlu hissettim. Bu yüzden de bu sene bütün her şeyi başarma hedefi koydum kendime. Yıl sonuna kadar yarışmalar devam edecek. Dünya Şampiyonası'nda hedefim ülkemize madalya kazandırmak. Bu benim için çok önemli" diye konuştu.

ÖDÜNÇ PALETLE DALDI

- Maddi ve manevi anlamda yeteri kadar destek alamadığı bir sezon geçirdiğini söyleyen Ercümen, "Tek başıma geldim yarışmaya. Başımda bir antrenör yoktu. Paletim kırıldı ve ödünç aldığım palet ile yarışmak zorunda kaldım. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile görüştüm. Honduras'ta yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na milli takım adına katılacağımı söyledim. Destek vereceklerini söyledi. Ben de son nefesime kadar ülkemi temsil etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.