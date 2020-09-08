Reina katiline 40 kez müebbet

DEAŞ’lı terörist Abdülkadir Masharipov, 2017’nin yılbaşı gecesi Ortaköy’deki Reina eğlence merkezine Kalaşnikof tüfekle girmiş ve 39 kişiyi öldürmüş, 122 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Saldırının ardından kaçan Masharipov, 16 gün sonra Esenyurt’ta kaldığı hücre evinde yakalanmıştı. Dün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Özbek terörist Masharipov’un da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık getirilirken, 3 sanık da SEBGİS’le katıldı.

BERAAT İSTEDİ

Mütalaada 40’kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ve 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapsi istenen terörist Masharipov, son sözleri sorulunca, “Mahkemede bu suçlamaları kabul etmediğimi söyledim. Bunları tekrarlıyorum. Emniyette işkence ve baskı altında ifadelerde bulundum. Kamera görüntüleri emniyette de var isterseniz alabilirsiniz Bundan sonrasını size havale ediyorum, beraatımı talep ediyorum” dedi. Diğer tutuklu sanıklar da beraatlerini talep etti.

SUÇ ORTAĞINA DA 1432 YIL

Aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme heyeti, Masharipov’u “Anayasa’yı ihlal” ve 1’i polis memuru 39 kişiye karşı “kasten öldürme” suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Masharipov’u 79 kişiye karşı “öldürmeye teşebbüs” ile “6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından 1368 yıl hapse mahkum etti. Terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ve Masharipov’a yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov’u “kasten öldürmeye yardım”, “Anayasa’yı ihlale yardım” ve “kasten öldürmeye teşebbüse yardım” suçlarından 1432 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, Masharipov’un eşinin de bulunduğu 12 kişiye 12’şer yıl hapis verdi. 23 sanık da 6 yıl 3 ay ceza aldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına böyle yansımıştı.