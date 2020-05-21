Rehabilitasyon merkezleri ne zaman açılıyor?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında rehabilitasyon merkezlerinin kapanmasıyla birlikte ailelerin araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine ara verdi. Salgınla mücadele devam ederken, atılan normalleşme adımları kapsamında bu kurumların ne zaman faaliyete başlayacağı sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir kapalı olan kreşlerin durumu hakkında bilgi verdi. İşte, Erdoğan'ın açıklamasının tamamı;

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.

Rehabilitasyon merkezlerinin durumu için ise net bilgi yok. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.