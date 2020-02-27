Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Osmanlı dönemi yapılarından Fevziye Camisi ve Orhan Camisi başta olmak üzere ibadethaneleri doldurdu.

Akşam ezanından itibaren tarihi camilere gelenler vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Vatandaşlar camilerde Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kentteki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi, cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

DÜZCE

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde bulunan Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

ZONGULDAK

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili vesilesiyle Zonguldak'ta program düzenlendi.

Kent merkezindeki Ulu Cami'de akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programda, Kuran-ı Kerim ile dua okundu.

Zonguldak İl Müftü Yardımcısı Bayram Danacı, buradaki konuşmasında, tüm Müslümanların kandilini tebrik ederek, söz konusu programların nesilden nesle aktarılmasını diledi.

KARABÜK

Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bazı vatandaşlar Regaip Kandilini idrak etmek için Ulu Cami'ye geldi. Burada vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Vatandaşlar camilerde Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Program, ilahilerin okunması ve çeşitli ikramlarla son buldu.

BARTIN



Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.



İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.



Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.



Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.