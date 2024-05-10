Refah saldırısına tepki: Vahşet artık durmalı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsrail’in Filistin’in Refah bölgesine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi:

“Evlerinden edilmiş 1.5 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Refah, Gazze’de yedi aydır süren soykırımdan kaçan masumların son sığınaklarındandı. Filistinli kardeşlerimiz, 7 Ekim’den bugüne insani bir kâbusun içerisinde. İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak art arda işlediği savaş suçlarına ve katletmeye devam ediyor. Filistin halkının insani yardımlarla bağını koparmayı hedefleyen, ateşkes müzakerelerine gölge düşüren Refah saldırılarıyla bir kez daha kahrolduk. Sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı; kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkûm edildiği vahşet artık durmalı. Zira hiçbir ilahi ahid, hiçbir meşru siyasi ideoloji, zulmü kapsamaz!”