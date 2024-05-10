×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Refah saldırısına tepki: Vahşet artık durmalı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Gazze#İsrail
Refah saldırısına tepki: Vahşet artık durmalı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Emine Erdoğan, İsrail’in Filistin’in Refah bölgesine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsrail’in Filistin’in Refah bölgesine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi:

“Evlerinden edilmiş 1.5 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Refah, Gazze’de yedi aydır süren soykırımdan kaçan masumların son sığınaklarındandı. Filistinli kardeşlerimiz, 7 Ekim’den bugüne insani bir kâbusun içerisinde. İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak art arda işlediği savaş suçlarına ve katletmeye devam ediyor. Filistin halkının insani yardımlarla bağını koparmayı hedefleyen, ateşkes müzakerelerine gölge düşüren Refah saldırılarıyla bir kez daha kahrolduk. Sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı; kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkûm edildiği vahşet artık durmalı. Zira hiçbir ilahi ahid, hiçbir meşru siyasi ideoloji, zulmü kapsamaz!”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Gazze#İsrail

BAKMADAN GEÇME!