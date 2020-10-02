Reddedilince öldürdü

Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli, tutuklanarak Adana’daki Kozan Cezaevi’ne konuldu. Küpeli, yargılandığı davalarda ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye edildikten sonra Küpeli, dün 11.00 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi’ndeki markete gelerek arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş’i (35) tabancayla başından vurarak öldürdü. Küpeli aynı tabancayla kendi yaşamına son vermek istedi. Tedaviye alınan Küpeli’nin hayati tehlikesi sürüyor.

‘TUTUKLANSAYDI, TUĞBA ÖLMEYECEKTİ’

Gülay Mübarek, Twitter’dan Tuğba Keleş’in ölümüne isyan etti. Mübarek, kendisini dört yıl tehdit ve taciz eden Erdoğan Küpeli’nin dört yıllık bir dava sürecinin ardından 8 yıl 6 ay ceza aldığını ancak davada tutuklama kararı çıkmadığını söyledi. Gülay Mübarek

Dosyanın bir yıldır istinaf mahkemesinde olduğunu ve halen cezası onanmadığı için serbestçe dolaşabildiğini söyleyen Mübarek “Eğer tutuklansaydı, Tuğba aramızda olacaktı” dedi. Gülay Mübarek şöyle devam etti: “Bugün Tuba’yı katleden sadece Erdoğan Küpeli değil, katil tek bir kişi değil. Bir kadın sizden yardım istediği zaman, şikayetçi olduğu zaman ne dediğini önemseyin. Sizin önemsememeniz bir kadının hayatına mal olabiliyor. Hakkında verilmiş hapis cezası olan bir insan ikinci defa farklı bir kadına aynı şekilde yaklaştığı zaman nasıl tutuklanmıyor? Nasıl serbest bırakılıyor? Neden hukuk, İstanbul Sözleşmesi uygulanmıyor? İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bugün bu durumda olmayacaktım, Tuğba aramızda olacaktı.”