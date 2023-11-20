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Raylarda yürüyen şahıs Yüksek Hızlı Tren'in çarpması sonucu öldü

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#YHT#Tren#Kocaeli
Raylarda yürüyen şahıs Yüksek Hızlı Trenin çarpması sonucu öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 17:10

Kocaeli'de raylarda yürüdüğü sırada Yüksek Hızlı Trenin (YHT) çarptığı Sedat Göremen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Dilovası bölgesinde raylarda yürüyen Sedat Göremen'e (48) çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Raylarda yürüyen şahıs Yüksek Hızlı Trenin çarpması sonucu öldü

Yaralanan Göremen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Sedyeye alınarak merdivenle yukarıya çıkarılan Göremen, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Raylarda yürüyen şahıs Yüksek Hızlı Trenin çarpması sonucu öldü

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Sedat Göremen'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Raylarda yürüyen şahıs Yüksek Hızlı Trenin çarpması sonucu öldü

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#YHT#Tren#Kocaeli

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