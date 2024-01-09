İstanbul'da ray hattına giren kamyonete tramvay çarptı: 1 yaralı

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Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.