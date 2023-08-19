Rap’çilere gözaltı

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine şarkı yaptıkları öne sürülen rap’çilere dün eşzamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, Heijan olarak bilinen Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık, CAC olarak bilinen Şahan Terzioğlu gözaltına alındı. Muti olarak bilinen Muhammet Nedim Doğan ise baskın yapılan adreslerde bulunamadı. Gözaltına alınan 3 rap’çi emniyette ‘halkı kin ve düşmanlığa sevketmek’ ve ‘suç ve suçluyu övmek’ten sorguya alınırken, Muti’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

‘ÖLÜM ÇETESİ’NE ŞARKI YAPMIŞLAR

Gözaltına alınan rapçilerin sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yaptıkları ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdikleri öne sürüldü. Rap’çilerin yapmış oldukları şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdikleri de iddia edildi. Gözaltına alınan rapçilerin ‘Aynen’ adını verdikleri, sahte silahların da kullanıldığı klip nedeniyle gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Operasyonda Kalaşnikof ve Uzi’nin de arasında bulunduğu ‘boncuk atar’ sahte silahlar ve bir tabanca ele geçirildi. Rapçilerin, ‘Ölüm Çetesi’ olarak bilinen elebaşılığını Interpol’ün İtalya’da yakaladığı Barış Boyun çetesi için şarkı yaptıkları öne sürüldü.