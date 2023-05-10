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İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Hazinedar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanıklar Çetin Kırışgil ile Hüseyin Avni Sipahi ve diğer tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Murat Hazinedar, “Bu dava siyasi bir kumpas davasıdır. Tam 7 yıldır FETÖ suçlamalarına maruz kaldım. Hakkımdaki MİT ve MASAK raporları temiz. Ben kaçaklara izin vermeyerek rant kapısını kapattım” dedi. Çetin Kırışgil ile Hüseyin Avni Sipahi ise savunmalarında rüşvet ve diğer iddiaları reddetti. Mahkeme, sanıkların savunmalarının uzaması üzerine duruşmayı bugüne erteledi.



