Randevusuz aşı olunur mu? Randevu almadan aşı yapılıyor mu?

Aşı hakkı olan veya durumunu sorgulamak isteyen vatandaşlarda 'randevu almadan aşı olunur mu sorusunun yanıtını arıyor..' Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aynı günde randevu ve aşının olunabileceğini duyurdu.. İşte konu hakkında detaylar..

RANDEVUSUZ AŞI OLUNUR MU?

Gün geçtikçe aşıya dair talep artarken, randevu alma sorunu yaşayan vatandaşlar, randevusuz aşı yapılır mı, randevu almadan hastaneye gidilir mi sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" açıklamasında bulundu.

COVİD-19 AŞISI İÇİN SAĞLIK KURULUŞUNA GİTMEK GÜVENLİ MİDİR?

Aşılama hizmeti, sağlık kuruluşlarında COVID-19 pandemisi sağlık önlemlerine uygun şekilde sürdürülmektedir. Aşılama hizmetlerinden yararlanacak kişi hem kendi güvenliği hem de toplum sağlığı için sağlık kuruluşuna gitmeden önce randevu almalıdır. Böylece kalabalık oluşumu önlenir ve temas riski azalır. Ayrıca sağlık kuruluşlarına giderken ve orada bulunulan süre içerisinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmalıdır.

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