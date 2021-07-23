Randevusuz aşı olunur mu? Randevu almadan aşı yapılıyor mu?
Koronavirüs aşılama süreci hızla devam ederken, aşı sırası gelen vatandaşlar aşı olmadan randevusuz aşı olunur mu sorularının yanıtlarını arıyor. MHRS ve ALO 182’den kolayca randevu alınabilirken, ayrıca randevu almadan covid aşısı için hastaneye gidilir mi konuları gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevusuz aşı yapılıp yapılmadığına dair gün içinde randevu ve aşı sisteminde yeni bir uygulamanın başlatıldığını duyurdu. İşte, randevusuz aşı olmaya dair detaylar…
Aşı hakkı olan veya durumunu sorgulamak isteyen vatandaşlarda 'randevu almadan aşı olunur mu sorusunun yanıtını arıyor..' Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aynı günde randevu ve aşının olunabileceğini duyurdu.. İşte konu hakkında detaylar..
Gün geçtikçe aşıya dair talep artarken, randevu alma sorunu yaşayan vatandaşlar, randevusuz aşı yapılır mı, randevu almadan hastaneye gidilir mi sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" açıklamasında bulundu.
COVİD-19 AŞISI İÇİN SAĞLIK KURULUŞUNA GİTMEK GÜVENLİ MİDİR?
Aşılama hizmeti, sağlık kuruluşlarında COVID-19 pandemisi sağlık önlemlerine uygun şekilde sürdürülmektedir. Aşılama hizmetlerinden yararlanacak kişi hem kendi güvenliği hem de toplum sağlığı için sağlık kuruluşuna gitmeden önce randevu almalıdır. Böylece kalabalık oluşumu önlenir ve temas riski azalır. Ayrıca sağlık kuruluşlarına giderken ve orada bulunulan süre içerisinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmalıdır.