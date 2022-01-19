Randevusu muayene olmak isteyen hasta, doktora saldırdı! Suçu başkası üstlenmeye çalışmış

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MSB devreye girdi: Kar esareti 54 yıl sonra ilkMSB devreye girdi: Kar esareti! 54 yıl sonra ilk#Kar
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAPOmicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP#Omicron
Konyada Serdar Gürlere büyük tepki O sözleri olay oldu...Konya'da Serdar Gürler'e büyük tepki! O sözleri olay oldu...#Serdar Gürler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgalKâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgal! #RUSYA
Tosuncuk çıldırttı O sözleri sonrası salonu terk ettiler'Tosuncuk' çıldırttı! O sözleri sonrası salonu terk ettiler#Tosuncuk
Ve ilk görüntü geldi... NASA uyarmıştıVe ilk görüntü geldi... NASA uyarmıştı!#Göktaşı
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacak İşte beklentiler...Kritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak? İşte beklentiler...#Merkez Bankası
17 yıllık Özcan Deniz efsanesi Yeniden gündemde...17 yıllık Özcan Deniz efsanesi! Yeniden gündemde... #Hukuk Efsaneleri
Grup Başkanı açıkladı Gelecek 5 yılda dev yatırım planıGrup Başkanı açıkladı! Gelecek 5 yılda dev yatırım planı#Trendyol
Acun Ilıcalıdan dengeleri değiştirecek teklif Volkan Demirelin hoşuna gitmeyecekAcun Ilıcalı'dan dengeleri değiştirecek teklif! Volkan Demirel'in hoşuna gitmeyecek#Transfer
Esenyurtta acil serviste dehşet Bıçakla bastı, tehditler savurdu, doktora saldırdıEsenyurt'ta acil serviste dehşet! Bıçakla bastı, tehditler savurdu, doktora saldırdı#İstanbul
İnanılır gibi değil, 21. yüzyılda modern kölelik 40 yıl bu kulübede tutulmuş...İnanılır gibi değil, 21. yüzyılda modern kölelik! 40 yıl bu kulübede tutulmuş...#İngiltere
Çıplak görüntüleri dünyaya yayılmıştı: Gözüne far tutulmuş tavşan gibiÇıplak görüntüleri dünyaya yayılmıştı: Gözüne far tutulmuş tavşan gibi#Prens Harry
Hrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: 15 Eksik Yıl bayrağı asıldıHrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: '15 Eksik Yıl' bayrağı asıldı#Hrant Dink
HABERLERGündem Haberleri

Randevusu muayene olmak isteyen hasta, doktora saldırdı! Suçu başkası üstlenmeye çalışmış

#Trabzon#Doktora Şiddet#Dr. Mahmut Günay
Randevusu muayene olmak isteyen hasta, doktora saldırdı Suçu başkası üstlenmeye çalışmış

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay, randevusuz muayene olmak isteyen hasta A.İ.'nin (42) saldırısına uğradı. Dr. Günay parmağından yaralandı. Polis, şüpheli A.İ. ile suçu üstlenmeye çalıştığı belirlenen çalışanı S.B.'yi (44) gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Randevu almadan hastaneye gelen A.İ., odasına aniden girdiği Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay’a muayene olmak istediğini söyledi. Dr. Günay, randevusuz hasta kabul edemeyeceğini söyleyince odada tartışma çıktı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüşünce A.İ.'nin elini sıktığı Dr. Günay parmağından yaralandı. Olay sonrası A.İ., hastaneye geldiği araca binerek uzaklaştı. Dr. Günay, polise şikayette bulundu.

Randevusu muayene olmak isteyen hasta, doktora saldırdı Suçu başkası üstlenmeye çalışmış

SUÇU ÇALIŞANI ÜSTLENMEYE ÇALIŞMIŞ

Şüpheli A.İ. ile suçu üstlenmeye çalıştığı belirlenen çalışanı S.B. gözaltına alındı. A.İ. hakkında ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘suçu başkasına yüklemek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay anlarını anlatan Dr. Mahmut Günay, “İçerde hastam yoktu, muayene olmak istedi, randevusu yoktu. Ben de çıkmak üzereydim, arbede yaşandı. Umarız bu tür olumsuzluklar yaşamayız” dedi.

Randevusu muayene olmak isteyen hasta, doktora saldırdı Suçu başkası üstlenmeye çalışmış

SAĞLIK MÜDÜRÜ: YAZIKLAR OLSUN BU KİŞİLERE

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da, yaşananlara tepki göstererek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Maalesef yine bir doktorumuz saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hekimimizin elinde bir yaralanma mevcut; belki ameliyat olması gerekecek. Bu olaylar oldukça ve toplum bu tür aciz, karaktersiz insanları içinde barındırdıkça kaybeden yine toplum olacaktır. Yazıklar olsun bu kişilere” dedi.

TABİPLER ODASI’NDAN TEPKİ

Trabzon Tabipler Odası tarafından ise olaya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada “Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mahmut Günay poliklinik hizmet verirken randevusu olmayan bir hasta tarafından saldırıya uğramıştır. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıkta şiddetin bir an önce sona ermesi için somut adımlar atılmasını bekliyoruz” denildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzon#Doktora Şiddet#Dr. Mahmut Günay

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga