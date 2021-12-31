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Randevular açıldı: TURKOVAC’a yoğun ilgi

#TURKOVAC#Koronavirüs Aşısı#Aşı Randevusu
Randevular açıldı: TURKOVAC’a yoğun ilgi

Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sisteminde TURKOVAC aşısı için şehir hastanelerinde randevular açıldı. TURKOVAC aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanelere akın etti.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Vatandaşlarımız ciddi bir teveccüh gösterdi. Randevular dün (çarşamba) geç saatte açıldı. Geç saatte açılmasına rağmen randevuların birçoğu gece alınmıştı zaten. Şimdi de alınmaya devam ediyor. Sayının bin kişiyi bulduğunu düşünüyorum" dedi. Aşı olmaya gelen Halit Çebi adlı vatandaş da, "TURKOVAC aşısı oldum. Vatana millete hayırlı olsun. Diğer aşılara güvenmeyip Türk aşısı olmak isteyenlere de nasip olur inşallah. Türk hekimlerine, bilimadamlarına güveniyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’ndan sonra kurul üyeleri ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi’nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırmıştı. Randevuların açılmasıyla birlikte dün sabah saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi’ne başvuran vatandaşlara da hatırlatma dozu olarak yerli aşı uygulandı. TURKOVAC’ın ilk etapta şehir hastanelerinde, gelecek hafta diğer kurum ve kuruluşlarda da uygulanacağı bildirildi.

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#TURKOVAC#Koronavirüs Aşısı#Aşı Randevusu

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