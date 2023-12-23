Ralliciler bile isyan etti: Makas değil cinayete teşebbüs

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Trafikte hepimizin başına gelen bu olay makas atmak olarak adlandırılıyor. Her yıl onlarca kişinin canına mal olan makas faciaları, polisin tüm önlemlerine rağmen caydırıcı bir cezası olmadığı için giderek çoğalıyor.

Türkiye’nin en iyi ve hızlı ralli pilotları Ethem Genim ve Volkan Işık ile motosiklet eğitmeni Rahmi Barutçu ve Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy makasçılara yönelik keskin cezaların getirilmesi konusunda hem fikir. Hukukçular da kanunların değişmesini istiyor. Konunun uzmanları Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu.

CAYDIRICI CEZA ŞART

- Rallici Ethem Genim: “Cezalardan korkmuyorlar çünkü cezalar ödül niteliğinde. Bu mantığın bitmesi için caydırıcı cezalar verilmeli. Araçlara otoparklarda el koyulmalı, ehliyetler alınmalı. Bu bir cinayettir ötesi yok.’’

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- Rallici Volkan Işık: “Makas atmak cadde teröristliğidir. Cezanın ağırlaştırılması dışında denetlemenin de çoğalması gerekiyor. Makas atmak için kısaca cinayete teşebbüs diyebiliriz. Avrupa’daki gibi ağır yaptırımlar uygulanmalı.”

- Motosiklet Eğitmeni Rahmi Barutçu: “Ehliyete birkaç yıl el koyulabilir, ciddi eğitimler verilebilir. Caydırıcı ceza yoksa bu kazaların ve kuralsızlıkların önüne geçilemez. Bu konuda eğitim çok önemli.”

- Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Fatih Zafer Özsoy: “Bu durum en fazla motosikletlileri tehdit ediyor. Motosikletlinin böyle bir kazada kurtulma şansı yok. Cezaların ağırlaştırılmasını ve denetimin arttırılmasını istiyoruz.”

3 BİN 48 TL İLE KURTULUYORLAR

- HALK arasında ‘makas atmak’ olarak bilinen ani şerit değiştirme ihlalinin 2023 yılı içinde belirlenen ceza tutarı 4 bin 64 TL. İlk 15 gün içinde cezayı ödemeleri halinde %25 indirim uygulanıyor ve ceza tutarı 3 bin 48 TL oluyor.