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Rahşan Ecevit, vefatının 3'üncü yılında anıldı

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#Ankara#Ecevit#Anma
Rahşan Ecevit, vefatının 3üncü yılında anıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 13:09

ESKİ Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit, vefatının 3'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

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Rahşan ve Bülent Ecevit çiftinin Devlet Mezarlığı'ndaki kabirleri başında düzenlenen anma törenine, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, Genel Sekreter Müzeyyen Okur, Örgüt Kurulu Başkanı Hikmet Aydemir, İl Başkanı Turgay Akbaba ve partililer katıldı. Ecevit çiftinin mezarına karanfil bırakılıp dualar okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Rahşan Ecevit, vefatının 3üncü yılında anıldı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ecevit çiftinin siyasi açıdan sıkıntılı ve zor günler yaşadığını belirterek, "Bu zorluklarla yoğurulmuş koca bir hayat geçirdiler. Eşinin vefatına kadar yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'le olan birlikteliği ile çok konuşulmuştu.

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Rahşan Ecevit, vefatının 3üncü yılında anıldı

Bülent Ecevit de eşine duyduğu sevgiyi, 'El Ele Büyüttük Sevgiyi' şiirinde yazdığı dizelerle anlatmıştı. Ruhun şad olsun Rahşan Ecevit. Ruhun şad olsun Genel Başkanım. Mekanın cennet olsun. Sevgili eşin ve Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit ile aynı kabirde ruhlarınız huzur bulsun" dedi.

Rahşan Ecevit, vefatının 3üncü yılında anıldı

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#Ankara#Ecevit#Anma

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