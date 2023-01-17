Rahşan Ecevit, vefatının 3'üncü yılında anıldı

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Rahşan ve Bülent Ecevit çiftinin Devlet Mezarlığı'ndaki kabirleri başında düzenlenen anma törenine, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, Genel Sekreter Müzeyyen Okur, Örgüt Kurulu Başkanı Hikmet Aydemir, İl Başkanı Turgay Akbaba ve partililer katıldı. Ecevit çiftinin mezarına karanfil bırakılıp dualar okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ecevit çiftinin siyasi açıdan sıkıntılı ve zor günler yaşadığını belirterek, "Bu zorluklarla yoğurulmuş koca bir hayat geçirdiler. Eşinin vefatına kadar yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'le olan birlikteliği ile çok konuşulmuştu.

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Bülent Ecevit de eşine duyduğu sevgiyi, 'El Ele Büyüttük Sevgiyi' şiirinde yazdığı dizelerle anlatmıştı. Ruhun şad olsun Rahşan Ecevit. Ruhun şad olsun Genel Başkanım. Mekanın cennet olsun. Sevgili eşin ve Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit ile aynı kabirde ruhlarınız huzur bulsun" dedi.