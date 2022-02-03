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Rahmi Öklü kimdir? Prof. Dr. Rahmi Öklü hakkında bilgiler

#Rahmi Öklü#Rahmi Öklü Kimdir#Rahmi Öklü Nereli
Rahmi Öklü kimdir Prof. Dr. Rahmi Öklü hakkında bilgiler

Rahmi Öklü, kanser hastalığına çözüm üretecek buluşu ile dikkatleri üzerine çekti. İnsan vücuduna enjekte edilen sıvı cihaz ile kanser hücrelerinin yok edilebildiğini ifade eden Rahmi Öklü, biyografisi ile merak edildi. Peki, Rahmi Öklü kimdir? İşte, Prof. Dr. Rahmi Öklü hakkında bilgiler

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Rahmi Oklu, ABD Mayo Clinic Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Profesörü, Başkanı ve Minimal İnvaziv Terapötikler Laboratuvarı Direktörüdür. Northwestern Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirdi, Yale Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini ve Cambridge Üniversitesi'nden biyokimya doktora derecesini aldı. Cerrahi ve radyoloji eğitimini Columbia Üniversitesi NY Presbiteryen Hastanesi'nde tamamladı. Vasküler ve girişimsel radyoloji dalında Massachusetts Genel Hastanesi Harvard Tıp Fakültesi'nde çalıştı. Tıbbi cihazlar geliştirmek için hastadan ilham alan mühendisliğe odaklanan çalışmaları ile tanınmaktadır. Girişimsel radyoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerindendir.

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