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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 20.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ragıp yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Ragıp yakalandı
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İstanbul Zeytinburnu’nda, kendisini terk etmek isteyen eşi Nurtaç Canan’a (46) kurşun yağdıran Ragıp Canan (46) gözaltına alındı.

Nurtaç Canan, 23 yıl önce ilk evliliğini yaptığı Ragıp Canan’la boşandıktan sonra tekrar evlendi. Ragıp Canan, eşini defalarca dövdü, kafasında kavanoz parçaladı, burnunu kırdı, kaynar suyla yaktı. Nurtaç Canan, eşyalarını toplamak için 4 Haziran’da İstanbul Zeytinburnu’ndaki evine gitti. Ragıp Canan, kadına burada defalarca ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Nurtaç Canan öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere ‘Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum’ yazdı.

‘ÖLDÜRMEDEN VAZGEÇMEYECEK’

Hayatta kalmayı başaran ancak vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle yürüyemeyen Nurtaç Canan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor. Korktuğum için şikayette bulunamadım hiç. Öldürmeden vazgeçmeyecek.” diyerek Ragıp Canan’ın hemen yakalanması çağrısında bulunmuştu. Operasyon başlatan polis, dün gece Ragıp Canan’ın Esenyurt’ta gizlendiği evi belirledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Ragıp Canan emniyete götürüldü.

Ragıp yakalandı
Hürriyet önceki gün, Nurtaç Canan’ın feryadını böyle duyurmuştu.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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