Ragıp yakalandı

Nurtaç Canan, 23 yıl önce ilk evliliğini yaptığı Ragıp Canan’la boşandıktan sonra tekrar evlendi. Ragıp Canan, eşini defalarca dövdü, kafasında kavanoz parçaladı, burnunu kırdı, kaynar suyla yaktı. Nurtaç Canan, eşyalarını toplamak için 4 Haziran’da İstanbul Zeytinburnu’ndaki evine gitti. Ragıp Canan, kadına burada defalarca ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Nurtaç Canan öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere ‘Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum’ yazdı.

‘ÖLDÜRMEDEN VAZGEÇMEYECEK’

Hayatta kalmayı başaran ancak vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle yürüyemeyen Nurtaç Canan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor. Korktuğum için şikayette bulunamadım hiç. Öldürmeden vazgeçmeyecek.” diyerek Ragıp Canan’ın hemen yakalanması çağrısında bulunmuştu. Operasyon başlatan polis, dün gece Ragıp Canan’ın Esenyurt’ta gizlendiği evi belirledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Ragıp Canan emniyete götürüldü.

Hürriyet önceki gün, Nurtaç Canan’ın feryadını böyle duyurmuştu.