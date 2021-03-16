Radyocuyu dinleyicisi katletti

Geçtiğimiz salı günü saat 20.00 sıralarında kapüşonlu ve siyah maskeli kişi, Hazım Özsu'nun Altınova Mahallesi'ndeki evine gitti. Zile basan saldırgan, kapıyı açan Özsu'nun göğsüne tabancayla ateş ederek kaçtı. Yaralanan Özsu, evine girip kapıyı kapattı. Ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özsu, kurtarılamadı.

322 KAMERA İNCELENDİ

Soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 322 güvenlik kamerasına ait binlerce saatlik görüntüleri inceledi. 250 kişinin de ifadesine başvurdu. Polis, katil zanlısının halde balıkçılık yapan H.N. (45) olduğunu belirledi. Cinayetin ardından çeşitli güzergahlardan 2 taksi ve 4 dolmuş değiştirerek Yıldırım ilçesindeki evine giden H.N. suç aleti tabancayla yakalandı. Gözaltındaki H.N.'nin bir yıldır dinleyicisi olduğu Özsu'nun programda kullandığı bazı ifadeleri beğenmediği ve bu yüzden kin beslediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

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