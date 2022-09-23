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Putin 'seferberlik' dedi, Ruslar ülkelerini terk etti! Kaçışın adresi Antalya

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#Putin#Seferberlik#ANTALYA
Putin seferberlik dedi, Ruslar ülkelerini terk etti Kaçışın adresi Antalya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:00

Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülkelerini terk eden çok sayıda Rus vatandaşı Antalya’ya akın ediyor. Uçak biletlerinin 70 bin lirayı bulmasına rağmen uçuşlarda yer bulamayan bazı Ruslar ise araçlarıyla yola çıkıyor.

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Ukrayna ile devam eden savaş sürecinde Rusya Lideri Putin’in önceki gün kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamasının ardından ülkeden ayrılanların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor. Rusya’dan Antalya’ya turist getiren tur operatörlerinin yetkilileri, 18- 65 yaş arası askere elverişli kapsamdaki erkeklere bazı Rus havayolu firmalarının bilet satış yasağı getirdiğini belirtti.

UÇAKLARDA YER YOK

Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk Hava Yolları’na ait uçuşlarda Antalya’ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL’yi geçtiğini, ancak yer bulmanın neredeyse imkânsız olduğunu kaydetti.Turizm firmaları, 18- 65 yaş arası askerliğe elverişli Ruslardan tur paketi satın almış olanlara maliyetler çıkartıldıktan sonra iade işlemleri yapılacağını açıkladı. 21 Eylül öncesinde, tarifeli uçuş bileti almış olanlara da bilet ücretlerinin tamamen iade edileceği belirtildi.

ARAÇLARIYLA GELİYORLAR

Antalya’da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya’ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir illerine olduğunu kaydetti. Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı. Uçaklarda yer bulamayanların ise karayoluyla araçlarıyla Antalya’ya gelmek için yola çıktığı belirtildi.

TATİLE GELENLER GERİ DÖNMÜYOR

Antalya’ya tatile veya iş amaçlı gelen yaklaşık 30 Rus vatandaşının, Antalya Havalimanı’ndan dünkü uçuşlarını iptal ederek uçağa binmedikleri öğrenildi.

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#Putin#Seferberlik#ANTALYA

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