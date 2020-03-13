Putin, Erdoğan’ı aradı

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Moskova mutabakatına ilişkin gelişmeler ele alındı. Görüşmenin, Putin’in talebi üzerine gerçekleştiğini duyuran Kremlin ise şu açıklamayı yaptı: “Temasta 5 Mart’ta yapılan anlaşmaların hayata geçirilişi ele alınmıştır. İdlib’de gerilimin hissedilir ölçüde azalmış olması memnuniyet verici gelişme olarak değerlendirilmiştir. İki lider arasında ikili temasın sürdürülmesinin yanı sıra farklı yetkililer arasında da görüşmeler yapılması kararlaştırılmıştır.”