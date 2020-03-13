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Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA-ANKARA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Putin, Erdoğan’ı aradı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin, Erdoğan’ı aradı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rus lider Vladimir Putin’le telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Moskova mutabakatına ilişkin gelişmeler ele alındı. Görüşmenin, Putin’in talebi üzerine gerçekleştiğini duyuran Kremlin ise şu açıklamayı yaptı: “Temasta 5 Mart’ta yapılan anlaşmaların hayata geçirilişi ele alınmıştır. İdlib’de gerilimin hissedilir ölçüde azalmış olması memnuniyet verici gelişme olarak değerlendirilmiştir. İki lider arasında ikili temasın sürdürülmesinin yanı sıra farklı yetkililer arasında da görüşmeler yapılması kararlaştırılmıştır.”

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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