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Putin böyle bir direniş bekliyor muydu?

#Putin#Kiev#Direniş
Putin böyle bir direniş bekliyor muydu

Rusya’nın Kiev’de direnişle karşılaşması, meskûn mahal muharebesini gündeme getirdi. Hürriyet’e konuşan güvenlik uzmanları, Putin’in böyle bir direniş bekleyip beklemediği, Rus ordusunun sokak savaşında zorlanıp zorlanmayacağı sorularını değerlendirdi:

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BİR KAYIP HESABI YAPMIŞTIR

Abdullah Ağar (Güvenlik Uzmanı): Rus doktrininde kabul edilebilir bir kayıp hesaplaması vardır. Putin bunu da hesaplamıştır. Ama Ukrayna halkı ve ordusunun bir direnç gösterdiği de gerçek. Zelenski de şu an için kendisinden pek umulmayan bir liderlik yapıyor. Kiev’deki çatışmalarda Rusya’nın işi zor. Çünkü Ukrayna devleti 2014’ten bu yana bir mukavemet, bir seferberlik, bir yeraltı, bir gerilla hareketine hazırlanıyor. Ellerindeki silahlar da ona göre. Rus sabotaj timi, kritik yerleri işaretlemek için Kiev’e sızdı. Ama Kiev’deki yeraltı örgütü gibi çalışan mukavemet gücü, hemen tespitini yaptı ve sabotaj timini bertaraf etti.

KİEV, BAĞDAT GİBİ OLABİLİR

Erol Başaran Bural (Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Merkezi Başkanı): Daha üçüncü gündeyiz. Onun için Putin ‘Beklenmedik direnişle karşılaştı’ demek doğru olmaz. Aradan 2-3 ay geçer hâlâ devam ederse direniş, o zaman bunu söyleyebiliriz. Bir kez daha vurgulamak isterim; karşınızdaki gücün Rusya olduğunu unutmayın. Ama şehir çatışmasında yerel güçler her zaman avantajlıdır. Sokağı iyi tanır, kanalizasyondan tutun da aklınıza gelmeyecek kadar altyapının tüm unsurlarını iyi bilir. Rus ordusu Kiev’e kadar rahatlıkla gelmiş olabilir ama asıl zorluk meskûn mahal muharebesinde yaşanır. ABD ordusu da Bağdat’a kadar gelmişti ama Bağdat’taki sokak çatışmalarında başına gelmedik kalmadı.

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#Putin#Kiev#Direniş

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