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Pusu kurup, yengesini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

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#Zonguldak#Kadın Cinayeti#Müebbet Hapis İstemi
Pusu kurup, yengesini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 09:36

Zonguldak'ta, yengesi Nurten Demirbağ'a (42) merdivende pusu kurup, defalarca ateş ederek öldüren Namık Demirbağ (57) hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Olay, 16 Haziran'da, Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Merdivende yengesinin eve gelmesini beklediği iddia edilen Namık Demirbağ, işten dönen Nurten Demirbağ'ın yolunu keserek, belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yığılan kadının yanına silahını doldurup, tekrar gelen Demirbağ, yeniden saldırdı. Namık Demirbağ'ı, komşusu elindeki silahı alarak durdurdu. Nurten Demirbağ'ın oğlu C.D. (17) ise amcası Namık Demirbağ'ı bıçakladı. Gözaltına alınan C.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, yengesine saldıran Namık Demirbağ tutuklandı. Nurten Demirbağ ise hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay anı, hem güvenlik hem cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Namık Demirbağ'ın yengesine defalarca ateş ettiği ve silahın kabzası ile vurup, tekmelediği görüldü.

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EV DÖNÜP, YENİDEN SİLAHINI DOLDURMUŞ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Namık Demirbağ, önceki yıllarda balkonunu kirletmesi, kız kardeşine hakaret etmesi, ailece gürültü yapmaları, kendisini evden çıkarmak istemeleri nedeniyle aralarında husumet olduğunu belirterek, olay günü merdivende yengesi ile karşılaştığını söyledi. Namık Demirbağ, yengesinin yanına gidip, kendisine yönelik hareketlerini kastederek, "Ne zaman duracaksın" dediğini belirtti. Namık Demirbağ, Nurten Demirbağ'ın hakaret ve tehdide devam ettiğini iddia ederek, belinden çıkardığı silahla ateş ettiğini anlattı. Eve dönüp, silahı dolduran Demirbağ, yengesine yeniden ateş ettikten sonra hareket etmeye devam ettiği için silahın kabzasıyla vurduğunu da söyledi.

YAKIN MESAFEDEN 6 EL ATEŞ ETMİŞ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olay ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Namık Demirbağ'ın yengesine yakın mesafeden 6 el ateş ettiği, yaralardan 3'ünün hayati bölgelerde bulunduğu ve Demirbağ'ın daha fazla ateş etmek istemesine rağmen silahının tutukluk yapması sonucu eylemin sonlandığının anlaşıldığı belirtildi. İddianame, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Namık Demirbağ hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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#Zonguldak#Kadın Cinayeti#Müebbet Hapis İstemi

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