Pürmüz nedir, ne için kullanılır? Pürmüz kullanımı hakkında bilgiler...

Pürmüz kaynak makinesi de denilen genelde metal işleme olacak şekilde çeşitli uygulamalarda alev, ısı, ateş püskürtmek amacıyla kullanılan yakıt yakma aletine verilen isimdir.

Günümüzde modern olan pürmüz aletleri genelde gaz yakıtlı çalışmaktadır. Oysaki geçmişte bu alev püskürtücü alet lambaya bağlı olarak yeniden doldurulabilir şekilde sıvı yakıt olarak kullanılmaktaydı.

Pürmüz aslında bildiğimiz bir çakmak niteliğindedir. Fakat çakmak aletinden daha fazla ısı yaymakta ve boyut olarak da daha büyük gözükmektedir. Pürmüz aletine alev tabancası alev çakmağı gibi tanımlamalar da yapılmaktadır. İspirto ve gaz ile çalışan 2 tip pürmüz var. Mutfaklarda gaz ile çalışan kullanılıyor. Krem karamel , crem brulee , pasta, tart, kek gibi tatlıların üst yüzeylerindeki şekeri yakarak karamelize görünüm katmak için kullanılabiliyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara