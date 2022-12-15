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PTT şubesinde cinayet: Güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü

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#PTT#Ankara#Cinayet
PTT şubesinde cinayet: Güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 14:10

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, PTT şubesinde güvenlik görevlisi Hurşit K. (35), tartıştığı kargo şefi Mehmet Koç'u (45) tabanca ile ateş ederek öldürdü.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Hurşit K., şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet Koç ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda Hurşit K., Koç'a tabanca ile ateş etti. Koç, kanlar içinde yere yığılırken, Hurşit K. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

PTT şubesinde cinayet: Güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü

Mehmet Koç'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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#PTT#Ankara#Cinayet

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