PTT Kargo Cumartesi günü dağıtıma çıkıyor mu? PTT Kargo hafta sonu çalışma saatleri

Ptt Kargo çalışma saatleri en fazla araştırılan konulardan biri. Cumartesi günü kargo bekleyen ya da gönderisi olan vatandaşlar "PTT Kargo Cumartesi günü dağıtıma çıkıyor?" mu sorusuna yanıt arıyor. Peki PTT Kargo Cumartesi günleri çalışıyor mu?, işte konuyla ilgili detaylar...

PTT Kargo Cumartesi günü dağıtıma çıkıyor mu?

PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz. Bazı şubeler 08:30-13:30 arasında alım yapıyor. Bu durum her şube için geçerli değildir. Ancak kargolarınız dağıtıma çıkmamakla birlikte, şayet şubeye teslimatı yapılmış ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer PTT Kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

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