PTT bugün açık mı sorusu arefe gününde kuruma gitmesi gerekenler için merak edilen konulardan biri. Pek çok kişi bugün PTT açık mı, arefe günü PTT şubeleri çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

PTT bugün açık mı? Arefe günü PTT şubeleri çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Buna göre kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak.

Tam kapanma sürecinde PTT açık mı?

Tam kapanma kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararında PTT'nin de açık olacağı yayınlanan genelge ile belli oldu.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf olacaktır.

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