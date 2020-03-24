PTT açık mı? PTT bugün çalışıyor mu?

PTT bugün çalışıyor mu ve açık mı sorusu yanıt buldu. Pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer alan PTT bugün açık mı sorusu, internet üzerinden gündemde yer almaya başladı. Peki, PTT çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

PTT şubeleri bu süreçte çalışmalarına devam ediyor. Ancak Korona virüs pandemi salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşarın emekli maaşlarını evde alabilmeleri için PTT ve Vefa Sosyal Destek Grubu saha ekipleri gerekli önlemleri alacaklar.



Dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs pandemi hastalığı ile mücadele edebilmek için alınan karar gereği ikametleri dışına çıkmalarına izin verilmeyen vatandaşların maaşlarını evden alabilmeleri için tedbir alınıyor.