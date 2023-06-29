×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Psikoloğun online tacizine 10 ay ceza

Güncelleme Tarihi:

#Asliye Ceza Mahkemesi#İstanbul#Instagram
Psikoloğun online tacizine 10 ay ceza
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 07:00

Hatice B., kişisel problemleriyle ilgili olarak tedavi gördüğü psikolog Mustafa Özay’ın online seans sırasında kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikâyetçi oldu. Cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Mustafa Özay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Hatice B. (32), 2017 yılında kişisel problemleri ve öfke sorunlarına ilişkin psikolog Mustafa Özay’a başvurdu. 2017 yılından 2021 yılına kadar ücret karşılığında terapi alan Hatice B., 2020 yılındaki koronavirüs salgını nedeniyle terapilerini online almaya başladı. İddiaya göre Hatice B., 14 Şubat 2020 tarihindeki seans randevusu için psikoloğu Mustafa Özay ile görüştü. Mustafa Özay, ‘bir psikoloğun gözünden’ isimli Instagram profilinden istek göndereceğini ve bunu kabul etmesi gerektiğini Hatice B.’ye söyledi. Psikolog Özay, istek gönderdiği linkte kendisinin seanslarla tahrik olduğu şeklinde Hatice B.’ye taciz edici yazılar yazdı. Olay karşısında büyük şok yaşayan Hatice B., psikolog Mustafa Özay’ın bu yazılarına tepki gösterdi. Mustafa B. de on seansı ücretsiz yapabileceğini söyleyerek kendisini affettirmeye çalıştı. Psikoloğunun bu konuşmalarından rahatsızlık duyan genç kadın, savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

‘YAZIŞMALAR TAMAMEN TEDAVİYE YÖNELİK’

Soruşturma kapsamında savunma yapan psikolog Mustafa Özay, “Ben Hatice B.’ye kendi isteğiyle kişisel problemleri ve öfke sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti veriyordum. Kendisiyle yaptığımız yüz yüze görüşmelerde daha çok onun cinsel hayatında yaşamış olduğu partnerleri ile yaşadığı sorunları konuştuk. Aramızda geçen yazışmalar tamamen kendisinin tedavisine yönelikti” dedi.

MAHKEME SAVUNMAYA İTİBAR ETMEDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davada kararını açıklayan mahkeme, psikolog Özay’ı ‘cinsel taciz’ suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın geçmişte kasıtlı bir suçtan mahkûm olmaması ve kişilik özelliklerini de dikkate alarak, bu cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi: “Sanık Özay’ın mesajlarının doğrudan kendisini olaya dahil ettiği anlaşılmıştır. Özay’ın cinsel içerikli olarak yapmış olduğu yazışmaların ‘cinsel taciz’ suçunu oluşturduğu anlaşıldığından, bu sebeple isnat edilen suçu işlediği sabit görülmüştür.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asliye Ceza Mahkemesi#İstanbul#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık
Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım Güney Korede yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım' Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

#Güney Kore
Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik