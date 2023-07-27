Psikiyatri uzmanını hastanede öldürmüştü... Mahkeme cezada indirim uyguladı

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Bahçelievler’de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ı 2018’de başından vurarak öldüren Serhat Tunçdemir ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, olayın ‘Tasarlama’ fiiliyle değil ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle’ meydana geldiğini belirterek kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Serhat Tunçdemir bulunduğu cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"İSTEYEREK YAPMADIM"

Tunçdemir savunmasında “Ben bilerek ve isteyerek herhangi bir eylem yapmadım. Bu eylemi neden gerçekleştirdiğimi bilmiyorum. Yargılama sonunda ceza alsam dahi gerçeğin ortaya çıkması adına eylemi neden gerçekleştirdiğimi bilmediğimi samimi olarak ikrar etme ihtiyacı hissediyorum" dedi.

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Savcı verdiği mütalaada sanığın olay günü dersten izin alıp okuldan ayrıldığını, Dr. Fikret Hacıosman’ın yazdığı ilaçların kendisine iyi gelmediğini ve bu ilaçları kendisine vermeseydi daha iyi bir durumda olacağını düşünmesinden ötürü öldürme kararı alarak eve gidip babasına ait silahı aldıktan sonra hastaneye gittiğini belirtti.

Mütalaada sanığın hastaneye gittiği, güvenlik olmayan arka kapıdan hastaneye girerek, Dr. Fikret Hacıosman’ın odasına geldiği, öğle yemeğinde olan doktoru beklediği, ardından odasına girerek doktoru silahla öldürdüğü anlatıldı. Olayda tasarlamanın koşullarının oluşmadığını belirten savcı sanığın eylemi kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiği gerekçesiyle, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Mahkeme heyeti, sanığa "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemde tasarlama koşulu oluşmadığını belirten mahkeme, takdiri indirim yaparak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, lise öğrencisi sanık Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olduğu ve psikiyatri desteği aldığı belirtildi. Şüphelinin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.