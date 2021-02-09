MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPsikiyatr katiline müebbet
GeriGündem Psikiyatr katiline müebbet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burcu Purtul UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Psikiyatr katiline müebbet

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Psikiyatr katiline müebbet
Abone Olgoogle-news

İstanbul Bahçelievler’de Özel Medicana Hastanesi’nde, psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman (57), 2 Ekim 2018’de odasında tedavi ettiği hastası Serhat Tunçdemir (20) tarafından başından vurularak öldürüldü.

Tunçdemir hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Adli Tıp’tan gelen raporla sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Psikiyatr katiline müebbet

CEZADA İNDİRİM

Mahkeme, sanık Tunçdemir’i ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Takdir indirimi yapan mahkeme, cezayı müebbet hapse indirdi. Sanık Tunçdemir’i ruhsatsız silah taşıma suçundan 10 ay hapis cezasına mahkûm eden mahkeme, sanığın bu suçunun hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.

False
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle