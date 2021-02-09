Psikiyatr katiline müebbet
İstanbul Bahçelievler’de Özel Medicana Hastanesi’nde, psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman (57), 2 Ekim 2018’de odasında tedavi ettiği hastası Serhat Tunçdemir (20) tarafından başından vurularak öldürüldü.
Tunçdemir hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Adli Tıp’tan gelen raporla sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu belirlendi.
CEZADA İNDİRİM
Mahkeme, sanık Tunçdemir’i ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Takdir indirimi yapan mahkeme, cezayı müebbet hapse indirdi. Sanık Tunçdemir’i ruhsatsız silah taşıma suçundan 10 ay hapis cezasına mahkûm eden mahkeme, sanığın bu suçunun hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.
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