Profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı: Küfredip saldırdı, ateş ettim

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Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'u (46), tabancayla vurarak yaralayan, aynı bölümdeki öğretim üyesi Prof. Dr. Galip Atasağun'un (60) kardeşi İzzet Atasağun'un (55) ifadesinde, ''Ağabeyimi sorun yaşanmasın diye okuldan almak istedim. Bu sırada karşılaştık. Bize küfredip yumrukla saldırdı. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi.



Olay, 4 Ekim'de, saat 17.30 sıralarında, Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'ndeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, odasındayken, yanına, husumetli olduğu aynı bölümden öğretim üyesi Prof. Dr. Galip Atasağun ile turizmci kardeşi İzzet Atasağun geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İzzet Atasağun, yanındaki ruhsatsız tabancayla Tahir Uluç'u bacağından yaraladı. İki kardeş kaçtı. İhbarla fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla üniversiteye ait Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Uluç, tedavisinin ardından da dün taburcu oldu.



HUSUMET İZİN ANLAŞMAZLIĞINDAN BAŞLAMIŞ



Prof. Dr. Galip Atasağun, olaydan kısa süre sonra Yaka Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Üniversiteyle ilişkisi bulunmayan İzzet Atasağun da perşembe günü sabah saatlerinde saklandığı akrabasının evinde yakalandı.



Prof. Dr. Tahir Uluç ile Prof. Dr. Galip Atasağun'un, 2 yıl önce aynı anda izine ayrılmak istemeleri, yönetimin de aynı bölümde oldukları için bunu uygun bulmaması üzerine anlaşmazlık yaşadıkları ve olayla ilgili tutanak hazırlandığı belirtildi. Zaman zaman farklı tarihlerde tartışma yaşayan 2 akademisyenin, olaydan 1 gün önce yine tartıştıkları öne sürüldü. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, profesörler Tahir Uluç ve Galip Atasağun'u açığa alıp, haklarında idari ve cezai soruşturma başlattı.



KARDEŞİ TUTUKLANDI, PROFESÖR SERBEST



Gözaltına alınan Prof. Dr. Galip Atasağun ile kardeşi İzzet Atasağun, perşembe günü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Prof. Dr. Galip Atasağun, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest kalırken, tabancayla ateş eden kardeşi İzzet Atasağun ise tutuklandı.



'BİZE KÜFREDİP, YUMRUKLA SALDIRDI'



Uluç'u yaralayan İzzet Atasağun'un, mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Atasağun'un, ifadesinde, "Aynı fakültede görev yapan ağabeyimle kavgalı olduklarını biliyordum. Ağabeyimi sorun yaşanmasın diye okuldan almak istedim. Bu sırada onunla karşılaştık. Bize küfredip yumrukla saldırdı. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi.