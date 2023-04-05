Profesörü de dolandırdılar

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İstanbul Etiler’de yaşayan Şeniz K.’yı (83), 28 Şubat günü saat 15.25’te telefonla arayan iki kişi kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp çok gizli bir soruşturma yürüttüklerini söyledi. Sözde polisin anlattıklarına göre, FETÖ’cüler emekli biyoloji profesörü Şeniz K. adına çok sayıda telefon hattı çıkartmış ve örgütsel görüşmelerde bunları kullanmıştı. Şeniz K.’nın adı bu hatlar nedeniyle FETÖ soruşturma listesindeydi. Şeniz K.’yı korkutarak ikna eden çete üyeleri, verdikleri hesap numaralarına tüm parası olan 1 milyon 516 bin TL’yi havale yaptırdı.

KORKUTUP İKNA ETTİLER

Şeniz K., savcılıkta verdiği ifadesinde özetle şöyle konuştu: “Beni arayan kişi Levent Polis Merkezi’nde görevli polis Ahmet Kaya olduğunu söyledi. Tanıdıklarımdan bahsederek beni inandırdılar. Operasyon içerisinde olduklarını, onlara yardımcı olmam gerektiğini, aksi halde başımın belaya gireceğini söylediler. Korktum. Çeşitli konuşmalar sonunda para atmamı istediler.”

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polis ekiplerinin yakaladığı Anıl Tosun, Cihan Aşkan, Mehmet Oğuz Türkkan, Mehmet Emin Egen, Veli Kanlıbaş, Doğukan Güman ve çete lideri olduğu öne sürülen Ferit Yeşilçeçen tutuklandı. Soruşturmada 7 mağdur daha olduğu ortaya çıktı. Çetenin vatandaşları toplamda 2 milyon 750 bin TL dolandırdığı tespit edildi.