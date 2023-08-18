Profesöre ‘bıçak parası’ gözaltısı

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Hastaların şikayetlerini ilettikleri hastane yönetimi de doktordan şikayetçi olurken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iddialarla ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırmadaki iddialara göre Prof. Dr. B.E., kendisine gelen ortopedi hastalarından ameliyat öncesi yüklü miktarda bıçak parası adı altında para istiyordu. Bu parayı vermeyi kabul etmeyenlerin ameliyatına girmiyor, asistanlarını ameliyata gönderiyordu.

275 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Bu tespitlerin ardından dün hastaneye Mali polis baskın düzenledi. Baskında, Prof. Dr. B.E., gözaltına alındı. Odasında yapılan aramada da ‘rüşvet’ parası olduğu iddia edilen 275 bin TL ele geçti. B.E.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.