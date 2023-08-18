×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Profesöre ‘bıçak parası’ gözaltısı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bıçak Parası#Profesör
Profesöre ‘bıçak parası’ gözaltısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 07:00

İstanbul’daki bir kamu hastanesine giden bazı ortopedi hastaları, Prof. Dr. B.E.’nin kendilerinden ameliyat öncesi bıçak parası adı altında yüklü miktarda para istediğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

Hastaların şikayetlerini ilettikleri hastane yönetimi de doktordan şikayetçi olurken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iddialarla ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırmadaki iddialara göre Prof. Dr. B.E., kendisine gelen ortopedi hastalarından ameliyat öncesi yüklü miktarda bıçak parası adı altında para istiyordu. Bu parayı vermeyi kabul etmeyenlerin ameliyatına girmiyor, asistanlarını ameliyata gönderiyordu.

 275 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Bu tespitlerin ardından dün hastaneye Mali polis baskın düzenledi. Baskında, Prof. Dr. B.E., gözaltına alındı. Odasında yapılan aramada da ‘rüşvet’ parası olduğu iddia edilen 275 bin TL ele geçti. B.E.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.                  

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bıçak Parası#Profesör

BAKMADAN GEÇME!