‘Profesör kabus’tan tuhaf savunma

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İstanbul Bakırköy’deki psikiyatri kliniğinde 21 çocuğa ketamin isimli uyuşturucu madde vererek, ailelerinin onlara cinsel istismarda bulunduğuna dair inandırdığı ve bu yönde raporlar hazırladığı tespit edilen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, 14 Ekim 2023 günü psikolog çalışanı Ahmet Aktaş’la birlikte tutuklandı. Zoroğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “eziyet”, “iftira”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “şantaj”, “uyuşturucu madde kullanımını özendirme”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçlarından 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

‘ATOM BOMBASI’ ÖRNEĞİ

Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu, ergenlerin aile içi istismar iddialarını eskiden doktorların ciddiye almadığını, kendisi ve çalıştığı birkaç doktorun bu konuyu araştırıp gerçeği söyleyen gençlere yardım ettiklerini anlattı. Aile içi cinsel istismara uğrayan gençlerdeki travmanın Çoklu Kişilik Bozukluğuna (ÇKB) neden olduğunu anlatan Zoroğlu, savunmasında dissosiyatif (ÇKB) bozukluğunu atom bombasına benzetti. Zoroğlu bunu örneklendirerek bir kapıcının asansörde sıkıştırmasını o genç için bir el bombası patlamasına, babasının istismarına uğrayan bir genç kızın yaşadığını ise atom bombası patlamasına benzetti.

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‘‘TOPLUMUN SORUNU’

Zoroğlu savunmasına şöyle devam etti: “30 bine yakın hastam oldu. Bunların 300-400 tanesinde dissosiyatif bozukluğu vardı. 2020’de Bakırköy’de muayenehane açtım. 27 ay çalıştım. 3 bin hastamın 100 tanesinde ÇKB vardı. Bize gelen insanlar gelmeden önce muhakkak cincilere gitmişlerdir. Sonra bize başvurmuşlardır. Savcı iddianamede benimle dalga geçmiş, deli, megaloman, akıl hastası olduğumu söylemiş. Bana gelen ve teşhis koyduğum çocukların 11 tanesi başka doktorlardan ÇKB teşhisiyle geldi zaten. Devlette doktor çocuklarla 8 dakika görüşür, ben 90 dakika konuşurum. Çoğu zaman da seansı uzatırım. Çocuk cinsel tacizi toplumum sorunudur ve çözümü de toplum bulacaktır.

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‘BEN TORBACI DEĞİLİM’

Ketamin konusunda sanki uyuşturucu satıcıymışım gibi anlatılmış. Biz ketamini sınırlı bir alanda kullandık. Benim kliniğimin çevresinde en az 10 adet ketamin infizyon seansı yapan doktor var. Ketamini 4 kişide kullandık. Ketamin depresyonda mucize bir ilaçtır. Ben torbacı değilim, profesörüm. Benim tek görevim cesur olup bildirmekti. 5 tanesini bildirdik, başımıza gelmeyen kalmadı. Herkes kınadı. Susup arkamı mı dönseydim? Ben seanstan seansa nasıl çocukların kafasına bir şey ekebilirim.”