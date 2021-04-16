Prof. İlhan Başgöz’e veda... ‘İyi ki getirmişiz’

Geçtiğimiz gün 100 yaşında hayatını kaybeden Türk Halkbilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, dün son yolculuğuna uğurlandı. ABD’de yaşayan ve kanserle mücadele eden Başgöz, tedavisinin Türkiye’de devam etmesini istemişti. 5 Ocak’ta Türkiye’ye getirilen Başgöz, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi görüyordu. İlhan Başgöz’ün naaşı Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’ndeki anma ve Kocatepe Camii’nde düzenlenen törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi. Başgöz’ün Türkiye’ye getiriliş hikâyesini anlatan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “İlhan hocamızın bu topraklara bağını görünce ‘iyi ki getirebildik’ diyorum. Getirmeseydik bu sevdiği topraklarda onunla vedalaşamayacaktık” dedi.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar

VATANINDA GÖZLERİNİ YUMDU

Ankara Üniversitesi’ndeki anma sırasında Başgöz’ün yeğeni Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Çiçek, “Yeğeni olduğum için gururluyum. Türkiye’de bu topraklarda gözlerini yumdu. Ardında birçok öğrenci ve iz bıraktı” diye konuştu.

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