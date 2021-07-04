Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim

Sabancı Üniversitesi'nin 19. dönem lisans ve 22. dönem lisansüstü mezuniyet töreni üniversite kampüsünde fiziksel olarak gerçekleşti. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Leblebici'nin katılımı ile gerçekleşen 2021 Mezuniyet Töreni'nin Onur Konuşmacıları BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, mezuniyete video mesajla katılarak gençlere bilim ve araştırmanın insanlık için nasıl fark yarattığını dünyaya gösterdiğini anlattılar.

UĞUR ŞAHİN MEZUNİYET TÖRENİNE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KATILDI

Sabancı Üniversitesi 2021 Mezuniyet Töreni'nde BioNTech firmasının kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, “Onur Konuşmacıları" olarak programa video konferans yöntemiyle katıldı. Pandeminin, her şeyden önce bilim ve araştırmanın nasıl bir fark yaratabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Uğur Şahin, birer bilim insanı olarak, eğitimleri ve on yılı aşkın araştırmaları sayesinde meslektaşları, uzmanlar ve güvenilir bilim insanları ile bir fark yaratmayı başardıklarını belirtti. Sabancı Üniversitesi mezunlarını diplomaları için tebrik eden Şahin, “Bugün başardıklarınız, geleceğinizi doğrudan etkileyecek. Bugünü asla unutmayın, çünkü bugün üç sebeple sizin için çok önemli bir gün" dedi.

Şahin, çalışmaları ve aşılama süreçlerinin gidişatı ile ilgili de görüşlerini paylaştı. Araştırmalarının odak noktasının kanser hastaları için hastaya özel ilaç geliştirmek olduğunu vurgulayan Şahin, geliştirdikleri teknolojinin yalnızca kanser hastaları için ilaç geliştirmede değil, tüm insanlığa faydalı olabilecek bir aşı geliştirmede de kullanılabileceğini fark ettiklerini dile getirdi. Yarattıkları etkinin boyutunun önemli olmadığını, tek bir kişiye bile yardım ettiklerinde de, geliştirdikleri aşının tüm insanlığa fayda sağlayarak normal hayata dönmemize vesile olduğunda da aynı oranda mutlu olduğunu belirten Şahin, aşılama süreçleri ve normale dönüş ile ilgili de paylaşımlarda bulundu.

NORMAL HAYATIMIZA DÖNECEĞİZ

Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek. Böylece hem enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz hem de hastaneye yatış oranlarını azaltabileceğiz ve normal hayatımıza devam edeceğiz. Pandeminin bize öğrettiklerinden ders çıkarmamız çok önemli, bunlardan biri de bilim ve işbirliğinin ne denli büyük bir fark yaratabileceği oldu. Dolayısıyla, geleceğe iyimser bir şekilde bakmalı ve bilime, eğitime, araştırmaya yatırım yaparak işbirliğine daima açık olmalıyız."

"CESARET, TEVAZU, SEBAT ETMEK"

Dr. Özlem Türeci de konuşmasında, "Uğur Şahin'le beraber çıktıkları yolculuk boyunca sonuçlarını ve neticelerini kestiremedikleri pek çok karar almak zorunda kaldıklarını dile getiren Türeci, bu yolda kendilerine üç erdemin yol gösterdiğini vurguladı: "Cesaret, Tevazu, Sebat etmek."

Sabancı Üniversitesi mezunlarına yaptıkları her şeyde cesaret ve tevazu ile hareket etmeyi öneren Türeci, başarısızlıktan korkmamalarını gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Potansiyelinizi ve size has özel güçlerinizi açığa çıkarmak için hiç durmadan gayret etmeniz gerekli. Yirmi kere başarısız olup, yirmi birinci denemede başarıya ulaşabilirsiniz. Evet, bu Uğur ile hayatımızda hep tekrar eden bir tema oldu. Kariyerimin başında, büyük başarılar elde etmek istiyorsam, yalnızca başarıyla değil, başarısızlıkla

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, bazı üniversitelerden farklı olarak normalleşme ve aşı süreçlerinin hızlanmaya başlamasını göz önünde bulundurarak ve gerekli tüm önlemleri alarak 2021 Mezuniyet Töreni'ni Sabancı Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirdiklerini söyledi. Pandemi sonrasında bambaşka bir dünya ile karşı karşıya olduğumuzu ifade eden Güler Sabancı, şöyle konuştu: "Her şeyin yeniden düşünüldüğü, bütün kurum ve kuruluşların rollerinin yeniden belirlendiği, değişim döngülerinin hızlandığı ve stratejik bakış açılarının çeviklik gerektirdiği bu dönemde başarılı olmak, çok yönlü ve akıcı bir liderlik yaklaşımı gerektiriyor. Zorlukları aşabilmek için hızlı ve akılcı çözüm bulma becerisi yani beceriklilik ve de duygusal dayanıklılık çok önem kazanıyor. Değişime ayak uyduran, değişimi kucaklayan, şikâyet etmek yerine çözüm üreten bireyler olmak önemli. Unutmayın ki; değişikliğe uyum sağlamak bir zekâ göstergesidir."

2021 Mezuniyet Töreni'nde, her yıl Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine tamamı Sakıp Sabancı Fonu'ndan karşılanan özel bir ödüle layık görülen fakülte birincileri de açıklandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birincisi Deniz Şahin, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Birincisi Selin Alara Dalgıç, Yönetim Bilimleri Fakültesi Birincisi Orkan Mamado oldu. Lisansüstü mezunları adına Şevval Özkaymak, lisans mezunları adına Alara Buyuran birer konuşma yaptılar.

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