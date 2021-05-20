Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı: BioNTech 30'dan fazla varyanta karşı etkili

Bilim Kurulu toplantısından sonra canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözü dünyada adından sıkça bahsedilen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'e verdi. Şahin, BioNTech aşılarının mutasyon virüslere karşı ne kadar etkili olduğuna yönelik gelen soruya, "30'dan fazla varyanta karşı etkili" şeklinde yanıt veren Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Prof. Dr. Uğur Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"Prof. Dr. Şahin: Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.

Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.

Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. Türkiye'deki aşı kampanyasında en çok 6.-7.-8. ayda aşı olacak olduğu için 2022'de 3. aşı yeterince olur.

Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşları en çabuk zamanında aşı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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