Prof. Dr. Şadan Gökovalı kimdir? Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın hayatı ve biyografisiyle ilgili bilgiler

Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın hayatı ve biyografisi vefat haberi ile gündeme geldi. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Şadan Gökovalı 2002 yılında profesör olarak Ege Üniversitesi'nde sonra Yaşar Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştı. Halikarnas Balıkçısı ve Azra Erhat'ın da manevi oğlu olan Prof. Dr. Şadan Gökovalı, aynı zamanda gazetecilik ve muhabirlik de yaptı.

PROF. DR. ŞADAN GÖKOVALI KİMDİR?

Şadan Gökovalı 15 Mart 1939'te Muğla'nın Gökova beldesinde dünyaya geldi. Türk gazeteci, muhabir, akademisyen olan Gökovalı, Halikarnas Balıkçısı'nın manevi oğlu olarak eserlerini ölümünden sonra yayımlayan, tüm kitaplarına ön söz yazan isimdi.

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. 1959'da İzmir'de yayımlanmakta olan Ege Expres'te gazeteciliğe başladı. 1961 yılında Sarı Basın Kartı aldı. 1965'te Yılın Gazetecisi seçildi.

Turizm üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı; İletişim Bilimleri dalında doçent oldu. TRT ve bazı yayın organlarında muhabir ve yapımcı olarak çalıştı. 1980’den sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1993’te Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi ve idareci olarak hizmet vermeye başladı. Akademik kariyer olarak 79'da Üniversite doktoru, 94'te ise Üniversite Doçenti, ve Üniversite Profesörü hak ve unvanlarına lâyık görüldü. Halen İzmir Yaşar Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye İletişim Vakfı, İzmir Turist Rehberleri Odası, Onursal Üyeliği "İleri Yaş Dostu" ödüllerine değer görüldü.

Çoğu Türkiye’nin turistik yerleri hakkında olmak üzere yirmiden fazla kitabı çeşitli dillerde yayımlandı. 2013 yılında, Muğla - Marmaris yolu üzerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arka tarafında bir açık hava tiyatrosuna adı verilmiştir.