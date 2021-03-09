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Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) -
Haber Giriş: 09.03.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Özlenen Özkan bu sözlerle duyurdu: Maalesef tırmanıyor

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Prof. Dr. Özlenen Özkan bu sözlerle duyurdu: Maalesef tırmanıyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan koronavirüste son durumla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Özlenen Özkan aşı, ilaç ve tanıyla ilgili bir kit çalışmalarının olduğunu belirterek "Şu an yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 40, servis doluluk oranımız da yüzde 50. Ama maalesef tırmanıyor" dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite içerisindeki Kır Bahçesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Üniversitenin koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Covid nedeniyle kaybettiğimiz insanlar var. 40- 50 yaşında sapasağlam insanları Covid nedeniyle kaybettik. Gripten 50 yaşında sağlam insanlar ölmüyordu. Covid bir efsane değil. Covid'le ilgili 3 proje yürütüyoruz. Hem aşı, hem ilaç hem de tanıyla ilgili bir kit çalışmamız var. Kayseri bu noktada çok hızlı gidiyor. Bizi mutlu ediyor ve destekliyoruz. İnşallah Kayseri bir aşıyı piyasaya sürecek" dedi.

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"MAALESEF TIRMANIYOR"

'Yüksek riskli' iller grubundaki Antalya'da vaka oranlarının arttığını belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, "Doktor ekibimizden Covid nedeniyle kaybımız yok. İnşallah bundan sonra da olmaz. Onlar için biz ve devlet elimizden gelen her şeyi yaptık. Hiç malzemesiz kalmadık. Şu an yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 40, servis doluluk oranımız da yüzde 50. Ama maalesef tırmanıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Özlenen Özkan bu sözlerle duyurdu: Maalesef tırmanıyor

"TURİZM KÖTÜ GEÇERSE ANTALYA ÇOK KÖTÜ ETKİLENİR"

Vaka artışının devam etmesi halinde Antalya'nın kırmızı grup içerisinde yer alabileceğini söyleyen Rektör Özkan, "Muhtemelen önlemler biraz daha sıkılaşacaktır. Halkımız vur deyince öldürüyor. Bunların ne kadarı mutasyon ne kadarı eski virüs bilmiyoruz. Çocukları da etkilemeye başladı. Antalya kırmızıya dönebilir. Dönmesin istiyoruz çünkü turizm çok önemli. Turizm kötü geçerse Antalya çok kötü etkilenir" diye konuştu.

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Bazı organ nakli ameliyatlarını pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Yüz, kol, rahim nakli konularında talep var. Ancak şimdilik salgın nedeniyle bunları gerçekleştiremiyoruz. Ama böbrek, karaciğer gibi hayati önem taşıyan nakilleri yapıyoruz" dedi.

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