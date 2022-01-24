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Prof. Dr. Özkan: Asiye, çarşamba ya da perşembe taburcu olacak

#Asiye Ateş#Pitbull Saldırısı#Prof. Dr. Ömer Özkan
Prof. Dr. Özkan: Asiye, çarşamba ya da perşembe taburcu olacak

Gaziantep'te Pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) tedavisini yürüten Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye'nin sağlık durumu iyi. Çarşamba veya perşembe günü taburcu olacak" dedi.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyonla ameliyat edildi; sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, normal servise çıkarıldı. Asiye Ateş, ağıza dal veren sinirlerde tahribat olması nedeniyle 3'üncü kez ameliyat oldu.

"ASİYE'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku ve sinir ameliyatının yapıldığını ve başarılı bir operasyon geçtiğini aktardı. Prof. Dr. Ömer Özkan, “Asiye'nin sağlık durumu iyi. Çarşamba ya da perşembe günü taburcu olacak" dedi.

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#Asiye Ateş#Pitbull Saldırısı#Prof. Dr. Ömer Özkan

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