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Haber Giriş: 09.04.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran aşı paylaşımı

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Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran aşı paylaşımı
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Corona virüs aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Ovalı, "Artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. 23 Nisan için sözleştik" dedi.

Korona virüs(corona virüs) aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bu sabah Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ovalıdan heyecanlandıran aşı paylaşımı

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