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Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yağış uyarısı! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya kar geliyor

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#Prof. Dr. Orhan Şen#Hava Durumu#İstanbul
Prof. Dr. Orhan Şenden İstanbul için yağış uyarısı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadoluya kar geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 09:40

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinin zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceğini belirtti. Öte yandan pazartesi günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışının gerçekleşeceği öğrenildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in son hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bu gece İstanbul'un kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak yağış var. İstanbul'da bugün sıcaklık 24 derece. Hafta sonunda 24 derece. Pazartesi yağmurla birlikte 19 dereceye düşecek.

Bugün yurtta yağış yok. Sıcaklıklar ortalamada. Gece gökyüzünün açık olması gece sıcaklıklarını düşürecek. Pazartesi kuzey bölgelere ve Doğu Anadolu'ya yağış geliyor sıcaklıklar 4-5 derece azalacak.

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Pazartesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışı geliyor.

Prof. Dr. Orhan Şenden İstanbul için yağış uyarısı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadoluya kar geliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28

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#Prof. Dr. Orhan Şen#Hava Durumu#İstanbul

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