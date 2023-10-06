Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yağış uyarısı! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya kar geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in son hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bu gece İstanbul'un kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak yağış var. İstanbul'da bugün sıcaklık 24 derece. Hafta sonunda 24 derece. Pazartesi yağmurla birlikte 19 dereceye düşecek.

Bugün yurtta yağış yok. Sıcaklıklar ortalamada. Gece gökyüzünün açık olması gece sıcaklıklarını düşürecek. Pazartesi kuzey bölgelere ve Doğu Anadolu'ya yağış geliyor sıcaklıklar 4-5 derece azalacak.

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Pazartesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışı geliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28