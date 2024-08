Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için sağanak uyarısı! 'Geride bıraktık' deyip tarih verdi... Meteoroloji'den 2 il için alarm

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine Karadeniz Bölgesi'ndeki iki ilde şiddetli yağış bekleniyor. Samsun için turuncu alarm, Sinop için sarı alarm verilmiş durumda.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

PROF. DR. ŞEN: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞLI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında önümüzdeki haftanın yağışlı geçeceğini ifade etti. Prof. Dr. Şen, paylaşımında şunları söyledi:

Haberin Devamı

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Bugün pazar sıcaklıklar biraz azalıyor. İstanbul 30 C öğlen bir ara sağanak yağış görülebilir. İzmir Antalya 35 C. Ankara öğleden sonra yağışlı 31 C.

SALI SONRASI İSTANBUL DAHA DA YAĞIŞLI

Önümüzdeki hafta yağışların görüleceği hafta olacak. Bölgesel ve yerel. İstanbul Salı gününden sonra daha yağışlı görünüyor.

Sıcaklıklar ortalamaya döndü. En sıcak günleri geride bıraktık önümüzdeki günlerde daha sıcak yada sıcak hava dalgası olmaz.