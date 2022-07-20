Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor, Antalya ve Muğla'da orman yangını riskine dikkat!

Haberin Devamı

Canlı yayında 'Haftasonunda hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Şen, şu uyarılarda bulundu:

"Üşüyoruz. Nedenlerinden biri rüzgar. Rüzgar Marmara bölgesinde kuzeyden estiği için deniz üzerinden biraz daha soğuk hava getiriyor o yüzden. Yoksa hava sıcaklığı İstanbul'da 28 derece civarında şu anda.

YARINDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Yarından itibaren ısınmaya başlıyor Türkiye'nin batı bölgelerinde... Buna Marmara, Ege ve Akdeniz dahil olmak üzere... Avrupa'yı kasıp kavuran, şu anda sanırım 2-3 bin kişi ölmüş sıcak havadan. O da Türkiye'ye geliyor ama Türkiye'yi kıyısından, köşesinden yakalayacak. Sıcaklıklar 3-4 derece, bazı yerlerde 5-6 derece yükselecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 34 DERECEYE ÇIKACAK

İstanbul'un sıcaklığı 28 derece ise bugün o zaman cuma-cumartesi-pazar günleri 33-34 derecelere kadar çıkacak demektir. Trakya'da Edirne'de zaten 40 derecelere kadar çıkar. İzmir'de, Muğla'da Antalya'da 40 dereceleri belki aşma ihtimali var. Ne zaman? Haftasonuna kadar. Hatta belki Pazartesi günü de bu sıcak hava devam edecek.

Haberin Devamı

YAĞIŞ SADECE DOĞU KARADENİZ'DE

Bugünlerde yağış yok. Yağış sadece bugün Doğu Karadeniz'de var. Orta Karadeniz'in kıyı kesiminde, doğu Karadeniz'in kıyı ve iç kesimlerindeki Kars, Ardahan civarlarında... Ama çok tehlikeli bir yağmur değil.

NEM AZALIYOR, YANGIN RİSKİNE DİKKAT!

Haftasonu nem de azalıyor Antalya ve Muğla civarlarında. Sıcaklık yükseliyor. Orman yangınları riski yükseliyor demek. Tedbir almak lazım."

AVRUPA'YI KASIP KAVURAN SICAKLAR TÜRKİYE'DE ETKİLİ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin de Avrupa'daki aşırı sıcakların Türkiye'de önümüzdeki günlerde görülme riskinin olmadığını söyledi. Tekin, "Hafta sonu ve pazartesi günü Marmara’nın batısı, kıyı Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek. Yani sıcak hava ülkemizde daha dar bir alanda etkili olacak. Fakat Avrupa ile karşılaştırıldığında aşırı bir sıcak tahminimiz söz konusu değil" dedi.

Haberin Devamı

İSTANBUL'DA TEMMUZ'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU AMA AĞUSTOS'TA SICAKLIKLAR ARTACAK

İstanbul son yılların en fazla sağanak ve rüzgarın etkili olduğu temmuz ayını yaşıyor. Sıcaklıklar yıl boyu mevsim normallerinin altında seyretti. Her yıl temmuz ayında ortalama 37 derece sıcaklık beklenirken İstanbul'da bu yıl temmuz ayının ilk iki haftasında en fazla 29.5 derece sıcaklık görüldü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, ağustos ayında sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini ifade etti. Adil Tek, "100 yıllık ölçümler var, en yüksek sıcaklık 43.7 olmuştu. Bu değerlere şu an için çok yaklaşılacak gibi gözükmüyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul için 30-37 derece sıcaklıklar gözükebilir" dedi.