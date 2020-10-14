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HaberlerGündem HaberleriProf. Dr. Okan Yeşilot: Ermenistan'ı oluşturan ve bugünkü hale gelmesini sağlayan Rusya'dır!
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Musa KESLER
Haber Giriş: 14.10.2020 - 14:01 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Okan Yeşilot: Ermenistan'ı oluşturan ve bugünkü hale gelmesini sağlayan Rusya'dır!

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kafkasya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Yeşilot Dağlık Karabağ sorunun tarihi arka planını ve güncel durumu Hürriyet TV’ye anlattı.

Bölgedeki etnik yapının hem Çarlık hem de Sovyet Rusya tarafından 160 yıl içinde tamamen değiştirildiğini belirtti. Azerbaycan’daki Ermeni vatandaşların huzur içinde yaşamaya devam ettiğini belirten Yeşilot şunları söyledi:

“1948-1953 arasında 100 binden fazla Türk, Ermenistan’dan Azerbaycan’a sürüldü. En son Türk köyü 1988’de boşaltıldı ve sakinleri de Azerbaycan’a gönderildi. Sovyet belgeleriyle mevcut. 300 binden fazla Azerbaycan Türkü sürüldü. Uluslararası hukuk açısından bu da ciddiyetle ele alınmalı.  Bugün Ermenistan’da tek bir Türk yoktur. Buna mukabil Bakü’de, Gence’de eskiden beri huzur içinde yaşayan Ermeniler var. Hatta Gence’ye son yapılan saldırıda vurulan ev Azerbaycan’ın Ermeni vatandaşlarına ait bir evdi… “

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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