Prof. Dr. Oğuz Özyaral kimdir?

Corona virüs testi pozitif çıkan ve hastaneye yatırılan Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın tedavisine devam ediliyor. İşte, ekranların ünlü doktoru Prof. Dr. Oğuz Özyaral hakkında merak edilenler...

Oğuz Özyaral, 1956 doğumludur. Üniversitesi İşletmede, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyolojide ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve OrganizasyonuBölümünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi konularında yüksek lisans düzeyindeözel eğitim görmüştür.

Zaman zaman konuk olduğu televizyon programlarında sağlık beslenmeye yönelik açıklamalarda bulunan Oğuz Özyaral, verdiği mucizevi tariflerle anılmaktadır.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Doç. Dr. Oğuz Özyara, günlük hayatın büyük bir parçası olan temizliğin doğru kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yola çıkan ‘Titiz misnin?” programının sunuculuğunu da üstlenmiştir.

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, son olaral İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak görev almakta.