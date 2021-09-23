Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl kimdir?

Haberin Devamı

Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk enfeksiyon hastalıkları alanlarında faaliyet göstermektedir.

EĞİTİM BİLGİLERİ



1998 - 2001Tıpta Yandal Uzmanlık

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Türkiye



1978 - 1982Tıpta Uzmanlık

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye



YAPTIĞI TEZLER

2001Tıpta Uzmanlık

İzmir’de beş yaş altı çocuklarda rotavirus gastroenteriti : sıklık, klinik, risk faktörleri



Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı



1982Tıpta Uzmanlık



Çocuklarda, astma bronşiale kriz sağaltımında, adrenalin efedrin kürü ile terbutalin inhalasyonunun karşılaştırılması

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları