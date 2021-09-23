Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl kimdir?

Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk enfeksiyon hastalıkları alanlarında faaliyet göstermektedir.
EĞİTİM BİLGİLERİ
1998 - 2001Tıpta Yandal Uzmanlık
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Türkiye
1978 - 1982Tıpta Uzmanlık
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye
YAPTIĞI TEZLER
2001Tıpta Uzmanlık
İzmir’de beş yaş altı çocuklarda rotavirus gastroenteriti : sıklık, klinik, risk faktörleri
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı
1982Tıpta Uzmanlık
Çocuklarda, astma bronşiale kriz sağaltımında, adrenalin efedrin kürü ile terbutalin inhalasyonunun karşılaştırılması
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları