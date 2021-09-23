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Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl kimdir?

#Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl#Nuri Zafer Kurugöl#Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl Kimdir
Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl kimdir

Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl, zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, koronavirüs aşısıyla ilgili de bilgilendirmede bulunuyor. İşte Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl'ün biyografisiyle ilgili bilgiler...

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Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk enfeksiyon hastalıkları alanlarında faaliyet göstermektedir. 

EĞİTİM BİLGİLERİ

1998 - 2001Tıpta Yandal Uzmanlık
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Türkiye

1978 - 1982Tıpta Uzmanlık
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

YAPTIĞI TEZLER
2001Tıpta Uzmanlık
İzmir’de beş yaş altı çocuklarda rotavirus gastroenteriti : sıklık, klinik, risk faktörleri

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

1982Tıpta Uzmanlık

Çocuklarda, astma bronşiale kriz sağaltımında, adrenalin efedrin kürü ile terbutalin inhalasyonunun karşılaştırılması
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

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